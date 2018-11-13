ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

Справа Ощадбанку: суд залишив на посаді замголови держбанку

Новини » Надзвичайні події    13.11.2018 - 10:52
Справа Ощадбанку: суд залишив на посаді замголови держбанку
Ілюстративне фото (РБК-Україна, Віталій Носач)

Таке рішення ухвалив суддя Солом'янського райсуду Києва

Солом'янський районний суд міста Києва залишив на посаді замголови правління державного банку "Ощадбанк" Ірину Земцову, підозрювану детективами НАБУ в причетності до розкрадання 20 мільйонів доларів кредиту агрохолдингом "Креатив". Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на видання "Слово і діло".

Вказано, що таке рішення ухвалив слідчий суддя Солом'янського райсуду Максим Вишняк.

Підкреслюється, що прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Валентин Мусіяка просив суд відсторонити Земцову від посади, зважаючи на те, що існують ризики її впливу на свідків або інших підозрюваних; приховування, спотворення чи знищення речових доказів, а також перешкоджання слідству іншим чином.

Однак, вислухавши доводи прокурора, суд відмовив у задоволенні клопотання.

Нагадаємо, у кінці жовтня Земцова вийшла із СІЗО під заставу. Прокурор зазначав, що на заступника голови правління були покладені всі обов'язки, включаючи носіння електронного браслета.

Додамо, прокурор просив суд взяти Земцову під варту із заставою у 50 мільйонів гривень. Однак суд відмовив і призначив альтернативу - 7 млн гривень застави.

Як писало РБК-Україна раніше, суд заарештував десять підозрюваних із альтернативою внесення застави в заволодінні коштами "Ощадбанку".

Агентство також повідомляло, що Солом'янський райсуд Києва у четвер, 25 жовтня, взяв під варту заступника голови правління "Ощадбанку" Ірину Земцову.

Справа "Ощадбанку": за сина нардепа Березкіна та 5 підозрюваних внесли заставу Арештована вчора замголови правління Ощадбанку Земцова вийшла з СІЗО
Новини України Ощадбанкрозкрадання
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся