Справа Ощадбанку: суд залишив на посаді замголови держбанку

Ілюстративне фото (РБК-Україна, Віталій Носач)

Таке рішення ухвалив суддя Солом'янського райсуду Києва

Солом'янський районний суд міста Києва залишив на посаді замголови правління державного банку "Ощадбанк" Ірину Земцову, підозрювану детективами НАБУ в причетності до розкрадання 20 мільйонів доларів кредиту агрохолдингом "Креатив". Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на видання "Слово і діло".

Вказано, що таке рішення ухвалив слідчий суддя Солом'янського райсуду Максим Вишняк.

Підкреслюється, що прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Валентин Мусіяка просив суд відсторонити Земцову від посади, зважаючи на те, що існують ризики її впливу на свідків або інших підозрюваних; приховування, спотворення чи знищення речових доказів, а також перешкоджання слідству іншим чином.

Однак, вислухавши доводи прокурора, суд відмовив у задоволенні клопотання.

Нагадаємо, у кінці жовтня Земцова вийшла із СІЗО під заставу. Прокурор зазначав, що на заступника голови правління були покладені всі обов'язки, включаючи носіння електронного браслета.

Додамо, прокурор просив суд взяти Земцову під варту із заставою у 50 мільйонів гривень. Однак суд відмовив і призначив альтернативу - 7 млн гривень застави.

Як писало РБК-Україна раніше, суд заарештував десять підозрюваних із альтернативою внесення застави в заволодінні коштами "Ощадбанку".

Агентство також повідомляло, що Солом'янський райсуд Києва у четвер, 25 жовтня, взяв під варту заступника голови правління "Ощадбанку" Ірину Земцову.