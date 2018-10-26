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Арестованная вчера замглавы правления Ощадбанка Земцова вышла из СИЗО

Новости » Общество    26.10.2018 - 11:48
Иллюстративное фото (РБК-Украина)
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Ирину Земцову выпустили из СИЗО под залог в 7 млн гривен

Подозреваемая детективами Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) в завладении средствами "Ощадбанка" заместитель председателя правления этого банка Ирина Земцова вышла из СИЗО под залог. Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Валентин Мусияка.

"Так, Земцова вышла под залог вчера вечером (25 октября 2018, - ред). На нее возложены все обязанности, включая ношение электронного браслета", - сказал прокурор.

Добавим, прокурор просил в четверг, 25 октября, суд принять Земцову под стражу с залогом в 50 миллионов гривен. Однако суд отказал и назначил альтернативу - 7 млн гривен залога.

Также вечером в четверг избрали меры пресечения с альтернативой залога сыну народного депутата Станислава Березкина - Максиму.

Напомним, суд арестовал десять подозреваемых с альтернативой внесения залога в завладении средствами "Ощадбанка".

Как писало РБК-Украина ранее, Соломенский райсуд Киева в четверг, 25 октября, взял под стражу заместителя председателя правления "Ощадбанка" Ирину Земцову.

Отметим, в течение сентября 2013 - января 2014 годов бенефициарные владельцы группы "Креатив", действуя по предварительному сговору с должностными лицами указанной группы, а также должностными лицами "Ощадбанка", ООО "ЗМЖ" и ООО "Кредитное брокерское агентство", завладели 20 млн долларов, которые "Креатив" получил в "Ощадбанке".

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