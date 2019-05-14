Дело по обвинению Зайцевой поступило в апелляционный суд

Фото: Елена Зайцева (Мариенко Андрей / УНИАН)

Апелляционная жалоба защитника Сергея Перепелицы относительно Геннадия Дронова оставлена ​​без движения

Решением судьи Харьковского апелляционного суда было открыто дело по апелляционным жалобам Елены Зайцевой, которую осудили по делу о смертельном ДТП в центре Харькова, и ее защитника Юлии Плетневой. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Харьковского апелляционного суда в Facebook.

Как сообщается, председательствующий по делу назначили судью Владимира Протасова.

"После ознакомления с материалами дела, в производстве Харьковского апелляционного суда поступило уголовное дело по обвинению Елены Зайцевой и Геннадия Дронова по факту трагического ДТП 18 октября 2017 на перекрестке улицы Сумской с переулком Мечникова", - говорится в сообщении.

Участники дела имеют право в течение десяти дней подать возражения на апелляционные жалобы.

"Другим постановлением судьи - апелляционная жалоба защитника Сергея Перепелицы относительно Геннадия Дронова оставлена ​​без движения, поскольку она не отвечает требованиям статьи 420 Уголовно-процессуального кодекса Украины", - отметили в пресс-службе.

Сергею Перепелице предоставлен срок для устранения недостатков апелляционной жалобы.

Напомним, 18 октября 2017 года в результате дорожно-транспортного происшествия в центре Харькова с участием машин Зайцевой и Дронова погибли шесть человек, еще пятеро получили травмы разной степени тяжести.

Ранее РБК-Украина сообщало, что осужденная по делу о смертельном ДТП в центре Харькова Елена Зайцева добивается смягчения приговора - вместо десяти лет тюрьмы она требует пять лет условного наказания.

Кроме того, Киевский районный суд Харькова 26 февраля огласил приговор Елене Зайцевой и Геннадию Дронову по делу смертельного ДТП на улице Сумской в центре города.