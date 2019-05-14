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Справу за звинуваченням Зайцевої надійшла до апеляційного суду

Новини » Суспільство    14.05.2019 - 12:06
Справу за звинуваченням Зайцевої надійшла до апеляційного суду
Фото: Олена Зайцева (Марієнко Андрій / УНІАН)

Апеляційна скарга захисника Сергія Перепелиці щодо Геннадія Дронова залишена без руху

Рішенням судді Харківського апеляційного суду було відкрито справу за апеляційними скаргами Олени Зайцевої, яку засудили у справі про смертельне ДТП в центрі Харкова, та її захисника Юлії Плетньової. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу Харківського апеляційного суду в Facebook.

Як повідомляється, головуючим по справі призначили суддю Володимира Протасова.

"Після ознайомлення з матеріалами справи, в провадженні Харківського апеляційного суду надійшла кримінальна справа за обвинуваченням Олени Зайцевої та Геннадія Дронова за фактом трагічної ДТП 18 жовтня 2017 на перехресті вулиці Сумської з провулком Мечникова", - йдеться в повідомленні.

Учасники справи мають право протягом десяти днів подати заперечення на апеляційні скарги.

"Іншою постановою судді - апеляційна скарга захисника Сергія Перепелиці щодо Геннадія Дронова залишена без руху, оскільки вона не відповідає вимогам статті 420 Кримінально-процесуального кодексу України", - відзначили в прес-службі.

Сергію Перепелиці надано строк для усунення недоліків апеляційної скарги.

Нагадаємо, 18 жовтня 2017 року в результаті дорожньо-транспортної пригоди в центрі Харкова за участю машин Зайцевої та Дронова загинули шість осіб, ще п'ятеро отримали травми різного ступеня тяжкості.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що засуджена у справі про смертельне ДТП в центрі Харкова Олена Зайцева домагається пом'якшення вироку - замість десяти років в'язниці вона вимагає п'ять років умовного покарання.

Крім того, Київський районний суд Харкова 26 лютого оголосив вирок Олені Зайцевої та Геннадію Дронову по справі смертельного ДТП на вулиці Сумській в центрі міста.

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