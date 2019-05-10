Зайцева просит суд изменить приговор

Фото: Елена Зайцева (Мариенко Андрей / УНИАН)

Зайцева требует вместо десяти лет тюрьмы пять лет условного наказания

Осужденная по делу о смертельном ДТП в центре Харькова Елена Зайцева добивается смягчения приговора - вместо десяти лет тюрьмы она требует пять лет условного наказания. Об этом в комментарии Kharkiv Today сообщила адвокат стороны пострадавших Лариса Матвеева.

Она ознакомилась с апелляционным заявлением Зайцевой, которое 26 марта подала ее новая защитница Юлия Плетнева.

По словам Матвеевой, заявление говорит о кардинальной смене позиции осужденной, которая на судебном этапе признавала свою вину, а теперь перекладывает вину на второго осужденного по делу - Геннадия Дронова.



"Позиция стороны защиты Зайцевой возмутила всех, потерпевшие никогда не верили в раскаяние Зайцевой, но к такому откровенному цинизму тоже никто готов не был", - подчеркнула адвокат.



Она отмечает, что законных оснований для изменения решения суда первой инстанции нет, поскольку нынешняя позиция Зайцевой основывается на попытке снять с себя вину и опровергнуть материалы уголовного дела.

"Зайцева же вину свою признавала, с обвинительным актом соглашалась, готова была понести справедливое наказание. Учитывая объективные доказательства и тяжесть последствий, таких оснований нет", - добавила Матвеева.

Напомним, 18 октября 2017 года в результате дорожно-транспортного происшествия в центре Харькова с участием машин Зайцевой и Дронова погибли шесть человек, еще пятеро получили травмы разной степени тяжести.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Киевский районный суд Харькова 26 февраля огласил приговор Елене Зайцевой и Геннадию Дронову по делу смертельного ДТП на улице Сумской в центре города.

Кроме того, в апелляционный суд передали дело Елены Зайцевой и Геннадия Дронова. Сообщается, что протоколом автоматического распределения судебных дел определена коллегия судей Харьковского апелляционного суда, которая будет рассматривать дело. Председательствующий по делу - судья Владимир Протасов, судьи Елена Грошева и Виктория Яковлева.