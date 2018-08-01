Дело Януковича: бесплатный адвокат в третий раз сбежал из суда

Прокурор по делу госизмены назвал поведение защиты Януковича недопустимым

В деле о госизмене экс-президента Виктора Януковича бесплатный адвокат в третий раз сбежал из суда. На данный момент сорваны дебаты по делу сорваны в шестой раз, передает корреспондент РБК-Украина.

Прокурор в деле госизмены Руслан Кравченко назвал поведение защиты Януковича недопустимым.

"Такое поведение является недопустимым. Прошу подать заявления во все возможные инстанции в связи с этим инцидентом. Прошу обратиться в центр бесплатной правовой помощи", - заявил Кравченко.

Отметим, Януковича подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, сегодня, 1 августа, в деле Януковича начались судебные дебаты, оглашенные судьей Владиславом Девятко еще 17 июля.

Адвокат Виктор Овсянников снова покинул зал суда. В связи с этим Оболонский районный суд Киева объявил перерыв до 17:00.