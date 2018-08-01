В суде по Януковичу начались дебаты

Адвокат Януковича, назначенный центром безвозмездной помощи, снова покинул зал суда

В Оболонском суде по делу в отношении госсовета экс-президента Украины Виктора Януковича сегодня, 1 августа, начались судебные дебаты, объявленные судьей Владиславом Девятко еще 17 июля. Об этом передает корреспондент РБК-Украина.

Так, адвокат Виктор Овсянников, которого вчера назначили из центра бесплатной правовой помощи, вернулся на заседание по делу, однако после 15 минут заседания он покинул зал Оболонского суда как и утром.

"Я не имею права участвовать в судебных прениях, прошу рассмотреть мое ходатайство об отложении судебного разбирательства", - сказал Овсянников.

Отметим, сегодня утром Овсянников покинул зал суда, в зв'связи с чем дебаты по делу перенесли на 14:00.

Вчера, 31 июля, в ходе заседания четверо платных адвокатов во главе с Виталием Сердюком самовольно покинули зал заседаний.

Да, согласно процедуре, после выступления сторон судья удаляется в совещательную комнату для вынесения решения.

Также сообщалось, что адвокаты сорвали дебаты по делу Януковича. Оболонский районный суд Киева в очередной раз перенес судебные прения по делу о госизмене экс-президента Украины.

Процесс над Януковичем по делу госсовета длится с 4 мая прошлого года. В ходе заседаний были рассмотрены фото - и видеодоказательства, допрошены свидетели и проведены многочисленные экспертизы.

В Оболонском суде заслушали 44 свидетелей обвинения, среди которых был Арсений Яценюк, Петр порошенко, Арсен Аваков и другие, а также около 16 свидетелей защиты. На одном из последних заседаний суд допросил Анну Герман и бывших охранников экс-президента.

Отметим, в заключении Общественного совета добропорядочности указано, что судья Владислав Девятко, который должен принять решение относительно Януковича, причастен к преследованию участников Революции Достоинства и выносил произвольных решений относительно участников поездки до Межигорья'я 29.12.2013 и незаконно задержанных автомайданівців на Крепостном переулке в г. Киев.