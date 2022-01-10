Дело нардепа Гео Лероса направили в суд

Правоохранители направили в суд дело народного депутата, которому инкриминируют хулиганство и невыполнение судебного решения. Нардеп, выступая с трибуны парламента, оскорбительно высказался в сторону высших должностных лиц государства.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственное бюро расследований.
По данным источника РБК-Украина в правоохранительных органах, речь идет о народном депутате Гео Леросе. Он во время своего выступления в парламенте показал неприличный жест президенту Владимиру Зеленскому.
Кроме хулиганства, нардепу также выдвигают невыполнение решения суда, который обязал его удалить публикацию со страницы в соцсети. Эту публикацию суд признал недостоверной и порочащей честь, достоинство и деловую репутацию.
Санкции статей, которые инкриминируют Леросу, предусматривают наказание от штрафа в размере 500-4000 необлагаемых минимумов доходов граждан до лишения свободы на срок до трех лет.
Напомним, в ноябре 2021 года нардепу Леросу избрали меру пресечения.