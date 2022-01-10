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Справу нардепа Гео Лероса направили до суду

Автор: Дмитро Левицький, Олег Черниш

Правоохоронці скерували до суду справу народного депутата, якому інкримінують хуліганство та невиконання судового рішення. Нардеп, виступаючи з трибуни парламенту, образливо висловився щодо вищих посадових осіб держави.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державне бюро розслідувань.

За даними джерела РБК-Україна у правоохоронних органах, мова йде про народного депутата Гео Лероса. Він під час свого виступу в парламенті показав непристойний жест президенту Володимиру Зеленському.

Окрім хуліганства, нардепу також висувають невиконання рішення суду, який зобов'язав його видалити публікацію зі сторінки в соцмережі. Цю публікацію суд визнав недостовірною та такою, що порочить честь, гідність та ділову репутацію.

Санкції статтей, які інкримінують Леросу, передбачають покарання від штрафу у розмірі 500-4000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян до позбавлення волі на строк до трьох років.

Нагадаємо, у листопаді 2021 року нардепу Леросу обрали запобіжний захід.

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