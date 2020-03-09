Дело МН17: в прокуратуре заявили о десятках причастных

В прокуратуре Нидерландов заявили, что десятки людей играли определенную роль в перевозке и установке "Бука", которым был сбит самолет рейса МН17. Об этом сообщает NOS.

Впрочем, не всех можно было идентифицировать. Некоторые погибли. А относительно других подозреваемых слишком мало доказательств.

Есть Владимир Цемах, который по версии прокуратуры, принадлежал к той же группе, что и подозреваемые. Ранее Нидерланды просили его экстрадиции, но России это удалось предотвратить. Пока нет достаточных доказательств против него для привлечения к ответственности, заявил прокурор.

Еще один товарищ участника боевых действий подозреваемых, Игорь Безлер, в телефонном звонке вспоминал, что "птица" подлетает. Это было непосредственно до падения MH17. Но в прокуратуре не убеждены, что эта беседа способствовала фактической стрельбе по самолету.

Четверо подозреваемых, которые сейчас находятся под судом, являются главными подозреваемыми.

Отметим, украинская прокуратура уверена, что в ходе судебного процесса по делу о крушении MH17 на Донбассе появятся новые подозреваемые.

Добавим, обвинения будут предъявлены за ликвидацию малазийского лайнера и убийство 298 человек, находившихся на борту рейса MH17.