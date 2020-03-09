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Прокуратура предъявит обвинения подозреваемым по делу MH17 по двум пунктам

Новости » Политика     09.03.2020 - 12:34
Прокуратура предъявит обвинения подозреваемым по делу MH17 по двум пунктам
Фото: обломки самолета MH17 (flickr.com/osce_smmu)

Полный текст обвинительного заключения будет опубликован после того, как прокуроры зачитают его в зале суда

Прокуратура Нидерландов предъявит обвинения подозреваемым по делу MH17 по двум пунктам. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении ведомства.

Как отмечается, полный текст обвинительного заключения будет опубликован после того, как прокуроры зачитают его в зале суда.

"Обвинения будут предъявлены четырем подозреваемым по следующим пунктам. Ликвидации рейса MH17, которая привела к гибели всех находившихся на борту людей, наказуемой в соответствии с 168-й статьей голландского уголовного кодекса, и убийстве 298 человек, находившихся на борту рейса MH17, наказуемом в соответствии с 289-й статьей голландского уголовного кодекса". - говорится в сообщении.

Напомним, председательствующий судья по делу МН17 Хендрик Стейнхаюс заявил, что ни один из обвиняемых не явился в суд. Подозреваемыми по делу проходят Сергей Дубинский, Игорь Гиркин и Олег Пулатов, а также гражданин Украины Леонид Харченко.

Отметим, сегодня в Нидерландах начался судебный процесс по делу MH17.

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