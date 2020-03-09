Справа МН17: у прокуратурі заявили про десятки причетних

У прокуратурі Нідерландів заявили, що десятки людей відігравали певну роль у перевезенні та установці "Бука", яким був збитий літак рейсу МН17. Про це повідомляє NOS.

Втім, не всіх можна було ідентифікувати. Деякі загинули. А щодо інших підозрюваних доказів занадто мало.

Є Володимир Цемах, який за версією прокуратури, належав до тієї ж групи, що і підозрювані. Раніше Нідерланди просили його екстрадиції, але Росії це вдалося запобігти. Наразі немає достатніх доказів проти нього для притягнення до відповідальності, заявив прокурор.

Ще один товариш учасника бойових дій підозрюваних, Ігор Безлер, у телефонному дзвінку згадував, що "птах" підлітає. Це було безпосередньо до падіння MH17. Але в прокуратурі не переконані, що ця розмова сприяла фактичній стрільбі по літаку.

Четверо підозрюваних, які зараз перебувають під судом, є головними підозрюваними.

Зазначимо, українська прокуратура впевнена, що в ході судового процесу у справі про катастрофу MH17 на Донбасі з'являться нові підозрювані.

Додамо, звинувачення будуть пред'явлені за ліквідацію малазійського лайнера і за вбивство 298 осіб, які знаходилися на борту рейсу MH17.