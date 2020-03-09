Дело МН17: в МИД озвучили состав украинской делегации

Украинская делегация уже прибыла в Нидерланды, где 9 марта начинается судебный процесс над четырьмя обвиняемыми в катастрофе рейса МН17. Об этом рассказала заместитель директора департамента Министерства иностранных дел по международному праву, участница украинской делегации Оксана Золотарева, передает "Громадське".

Так, делегация Украины состоит из представителей Офиса генпрокурора (заместителя генпрокурора Гюндуза Мамедова), заместителя главы Службы безопасности, посла Украины в Королевстве Нидерланды Всеволода Ченцова и непосредственно Оксаны Золотаревой.

"По одному из обвиняемых, который является гражданином Украины, г-у Харченко, мы знаем, что его сейчас нет на территории, подконтрольной Украины. Если бы он был на территории, подконтрольной Украины, и мы бы знали, где именно он, он бы уже был в наручниках и сидел бы в суде ", - сказала Золотарева.

Отметим, на сегодня следствие выдвинуло обвинение и выдало международный ордер на арест четырех человек. При этом подчеркивается, что среди них нет тех, кто выпустил ракету, однако они имели непосредственное отношение к боевым действиям и могли влиять на принятие решений.

Прокуратура уже заявила, что сохранит личности тринадцати свидетелей в анонимности из соображений безопасности. Уголовное дело по авиакатастрофе MH17 на Донбассе содержит около 36 тысяч страниц.