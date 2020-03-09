Справа МН17: у МЗС озвучили склад української делегації

Українська делегація вже прибула в Нідерланди, де 9 березня розпочинається судовий процес над чотирма обвинуваченими у катастрофі рейсу МН17. Про це розповіла заступниця директора департаменту Міністерства закордонних справ з міжнародного права, учасниця української делегації Оксана Золотарьова, передає "Громадське".

Так, делегація України складається з представників Офісу генпрокурора (заступника генпрокурора Гюндуза Мамедова), заступника голови Служби безпеки, посла України в Королівстві Нідерланди Всеволода Ченцова та безпосередньо Оксани Золотарьової.

"Щодо одного з обвинувачених, який є громадянином України, пана Харченка, ми знаємо, що його зараз немає на території, підконтрольній Україні. Якби він був на території, підконтрольній Україні, і ми би знали, де саме він, він би вже був у наручниках та сидів би в суді", - сказала Золотарьова.

Зазначимо, на сьогодні слідство висунуло звинувачення і видало міжнародний ордер на арешт чотирьох осіб. При цьому підкреслюється, що серед них немає тих, хто випустив ракету, однак вони мали безпосереднє відношення до бойових дій і могли впливати на прийняття рішень.

Прокуратура вже заявила, що збереже особистості тринадцяти свідків в анонімності з міркувань безпеки. Кримінальна справа щодо авіакатастрофи MH17 на Донбасі містить близько 36 тисяч сторінок.