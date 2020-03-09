ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Дело МН17: в МИД озвучили состав украинской делегации

Новости » Политика     09.03.2020 - 09:59
Дело МН17: в МИД озвучили состав украинской делегации
Иллюстративное фото (twitter.com/UkrEmbLondon)

Состав украинской делегации состоит из представителей ОГУ, СБУ

Украинская делегация уже прибыла в Нидерланды, где 9 марта начинается судебный процесс над четырьмя обвиняемыми в катастрофе рейса МН17. Об этом рассказала заместитель директора департамента Министерства иностранных дел по международному праву, участница украинской делегации Оксана Золотарева, передает "Громадське".

Так, делегация Украины состоит из представителей Офиса генпрокурора (заместителя генпрокурора Гюндуза Мамедова), заместителя главы Службы безопасности, посла Украины в Королевстве Нидерланды Всеволода Ченцова и непосредственно Оксаны Золотаревой.

"По одному из обвиняемых, который является гражданином Украины, г-у Харченко, мы знаем, что его сейчас нет на территории, подконтрольной Украины. Если бы он был на территории, подконтрольной Украины, и мы бы знали, где именно он, он бы уже был в наручниках и сидел бы в суде ", - сказала Золотарева.

Отметим, на сегодня следствие выдвинуло обвинение и выдало международный ордер на арест четырех человек. При этом подчеркивается, что среди них нет тех, кто выпустил ракету, однако они имели непосредственное отношение к боевым действиям и могли влиять на принятие решений.

Прокуратура уже заявила, что сохранит личности тринадцати свидетелей в анонимности из соображений безопасности. Уголовное дело по авиакатастрофе MH17 на Донбассе содержит около 36 тысяч страниц.

Суд Гааги рассматривает дело МН17: онлайн США требуют наказания всех виновных в катастрофе MH17
Новости Украины делегацияМН17Суд
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь