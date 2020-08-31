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Дело Маркива: МВД разыскало десятки свидетелей непричастности нацгвардейца

Автор: Марианна Присяжнюк

Министерство внутренних дел Украины установило ряд свидетелей, которые готовы дать показания о непричастности незаконно сужденного в Италии нацгвардейца Виталия Маркива к убийству журналистов. Украинские правоохранители готовы сотрудничать с итальянскими коллегами, чтобы доказать невиновность Маркива.

Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков.

"Виталий Маркив, наш украинский солдат не имеет никакого отношения к убийству журналистов Андрея Рокелли и Андрея Миронова. Наше следствие нашло род свидетелей важных, которые дают показания, из которых четко видно невиновность Маркива", - сообщил он.

В свою очередь, следователь МВД Максим Цицкаридзе заявил, что по делу допросили 70 свидетелей, чтобы доказать невиновность Виталия Маркива.

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"Установлено хронологии артиллерийского обстрела, а также проведен допрос 70 человек, 20 человек из которых находилось на месте событий во время обстрела, проведено 7 следственных экспериментов, а также 5 дополнительных осмотров места происшествия", - сообщил он.

Цицкаридзе сообщил, что следствие проходит с ноября 2019 року по поручению Генеральной прокуратуры Украины.

Он также напомнил, что российский и итальянский журналисты погибли на территории оккупированного в то время Славянска.

Напомним, в июле 2019 года суд Италии приговорил Виталия Маркива к 24 годам лишения свободы.

В ноябре Украина подала апелляцию по делу Маркива. Рассмотрение апелляционной жалобы ожидалось Апелляционным судом округа Ломбардия весной этого года.

Кроме того, апелляцию по делу Маркива должны рассмотреть через месяц.

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Новости Украины Министерство внутренних дел УкраиныНацгвардияАрсен Аваков