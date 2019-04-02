Дело Мангера: адвокат рассказала о давлении на Виктора Гандзюка

Представитель потерпевшей Екатерины Гандзюк Евгения Закревская рассказала о давлении на Виктора Гандзюка. Об этом она сообщила в комментарии журналистам в перерыве судебного заседания, сообщает корреспондент РБК-Украина.

По состоянию на 20:00 в заседании технический перерыв. После перерыва выступит еще один адвокат и планируют заслушать свидетеля.

"С той информации, что у меня есть, это постоянное регулярное наблюдение за ним, когда он приезжает на могилу Кати. Я исключаю совпадение и случайность.

В телефонных звонках, которые ему поступают, речь шла о необходимости назначения встречи", - рассказала она.

Защита просила допросить более 20 человек в рамках рассмотрения ходатайства об изменении меры пресечения. Суд отказал.

Сегодня также суд постановил допросить в качестве свидетеля Ляшевскую Галину, протокол допроса которой был приобщен к материалам производства.

Отметим, сегодня Шевченковский районный суд Киева продолжил рассмотрение ходатайства об изменении меры пресечения Владиславу Мангеру.

На прошлом заседании сторона защиты Мангера заявила отвод председательствующей судьи Шевченковского райсуда Щебуняевой.