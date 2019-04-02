В украинских лесах объявлен "сезона тишины"

Фото: лес (Виталий Носач, РБК-Украина)

В случае нарушения "тишины" предусмотрены штрафы от 30 до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан

В период с 1 апреля до 15 июня в лесах и на объектах благоустройства в Украине начался "сезон тишины". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства экологии и природных ресурсов Украины.

С первого апреля в лесах Украины запрещены любые мероприятия, что является источником повышенного шума и беспокойства.

Министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак напомнил, что это природоохранное мероприятие (статья 39 Закона Украины "О животном мире"), который имеет целью охрану ареала обитания животных и птиц во время их размножения и воспроизводства популяции и призвал украинцев быть толерантными по отношению к окружающей среде.

"В период с 1 апреля до 15 июня в лесах и на объектах благоустройства запрещено любые меры, что является источником повышенного шума и беспокойства. Это и стрельба, и фейерверки, и ралли или другие спортивные соревнования, которые вызывают шум и гам. Рассчитываю не только на активность экологических инспекторов и лесников по предупреждению подобных случаев и их выявление, но и на самих граждан, заложником которых, к сожалению, часто становится природа", - прокомментировал Остап Семерак.

В случае нарушения "тишины" предусмотрены штрафы от тридцати до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан, а для должностных лиц - от пятидесяти до семидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан.

Напомним, РБК-Украина сообщало, что министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак заявил, что принятая правительством энергетическая стратегия предусматривает, что к 2035 году доля возобновляемых источников в украинской энергетике будет составлять 11%.

Кроме того, по словам Остапа Семерака после пожара на заводе "Дельта Вилмар" в Южном Одесской области зафиксировано загрязнение воздуха. Загрязнения воздуха по некоторым показателям в 2-2,5 раза превышает предельно допустимые нормы.