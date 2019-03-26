Дело Мангера: адвокаты заявили отвод судье

Фото: Владислав Мангер на суде (РБК-Украина)

Суд так и не смог перейти к фактическому рассмотрению ходатайства прокуратуры

Сторона защиты Владислава Мангера, подозреваемого в заказе убийства Екатерины Гандзюк, заявила отвод председательствующей судье Шевченковского райсуда Щебуняевой Лидии. Об этом рассказал прокурор по делу Дмитрий Боян после заседания, сообщает корреспондент РБК-Украина.

Он отметил, что точное время рассмотрения данного заявления об отводе не известно.

"Было заявлено ходатайство об отводе защитой следственной судьи. Судья отдает это ходатайство на автоматическое распределение и другой судья рассматривает этот отвод", - рассказал прокурор.

Он рассказал также, что сторона обвинения хотела ходатайствовать об изменении меры пресечения Мангеру на содержание под стражей.

"Произошло нарушение в системе автоматического распределения судей на дела. Поэтому я заявляю отвод судье", - сказал адвокат Мангера в ходе заседания.

Адвокат Екатерины Гандзюк Евгения Закревская после судебного заседания сообщила журналистам, что сегодня суд так и не смог перейти к фактическому рассмотрению ходатайства прокуратуры.

"Была попытка рассмотреть ходатайство об изменении меры пресечения. Пока разбирательство не началось, поскольку сторона защиты заявила отвод. Сегодня на заседание прибыл потерпевший, ему очевидно не очень удобно добираться в Киев, поскольку он не живет здесь", - рассказала Закревская.

Отметим, сегодня Шевченковский суд должен был рассмотреть ходатайство прокуратуры об изменении меры пресечения Владиславу Мангеру. Однако до фактического рассмотрения ходатайства суд так и не перешел, поскольку сторона защиты заявила отвод председательствующей судье.

Ранее Киевский апелляционный суд постановил оставить без удовлетворения апелляционные жалобы прокуроров и адвокатов относительно Владислава Мангера. В частности, суд принял постановление следственного судьи Шевченковского суда от 15 февраля с определением залога 2,5 млн гривен оставить без изменений, а апелляционные жалобы адвокатов и прокуроров оставить без удовлетворения.

Отметим, что Мангера подозревают в организации убийства общественной активистки Екатерины Гадзюк, на которую летом 2018 года вылили литр серной кислоты. Через три месяца Гандзюк умерла в киевской больнице.

Журналисты программы "Схемы" опубликовали расследование, в котором говорится, что председатель Херсонского областного совета Владислав Мангер связан с подозреваемым в организации убийства советника городского головы Херсона и общественной активистки Екатерины Гандзюк, а также активисты и друзья Гандзюк называют его одним из заказчиков убийства. После этого ему ГПУ объявила о подозрении.