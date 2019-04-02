Справа Мангера: адвокат розказала про тиск на Віктора Гандзюка

Представник потерпілої Катерини Гандзюк Євгенія Закревська розказала про тиск на Віктора Гандзюка. Про це вона повідомила у коментарі журналістам в перерві судового засідання, повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Станом на 20:00 у засіданні технічна перерва. Після перерви виступить ще один адвокат та планується заслухати свідка.

"З тієї інформації, що в мене є, це постійне регулярне стеження за ним, коли він приїжджає на могилу Каті. Я виключаю співпадіння та випадковість.

У телефонних дзвінках, які йому надходять, йшлося про необхідність призначення зустрічі", - розказала вона.

Захист просив допитати більше 20 осіб в рамках розгляду клопотання про зміну запобіжного заходу. Суд відмовив.

Сьогодні також суд ухвалив допитати у якості свідка Ляшевську Галину, протокол допиту якої було долучено до матеріалів провадження.

Зазначимо, сьогодні Шевченківський районний суд Києва продовжив розгляд клопотання про зміну запобіжного Владиславу Мангеру.

На минулому засіданні сторона захисту Мангера заявила відвід головуючої судді Шевченківського райсуду Щебуняєвій.