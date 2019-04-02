ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В суде по делу Гандзюк требуют арестовать Мангера

Новости » Общество    02.04.2019 - 14:19
В суде по делу Гандзюк требуют арестовать Мангера
Фото: Владислав Мангер (РБК-Украина)

Мангера необходимо взять под стражу, поскольку есть риски воздействия на отца Екатерины Гандзюк, заявила представитель потерпевшей

Шевченковский районный суд Киева сегодня, 2 апреля, продолжил рассмотрение ходатайства об изменении меры Владиславу Мангеру, подозреваемому в заказе убийства Екатерины Гандзюк. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Прокуроры просят суд изменить Мангеру меру пресечения на содержание под стражей.

Представительница Екатерины Гандзюк в Шевченковском суде Евгения Закревская заявила, что Мангера необходимо взять под стражу, поскольку есть риски воздействия на потерпевшего в производстве - Виктора Гандзюка.

"Прошу приобщить ходатайство об аресте Мангера без права залога. Есть риски воздействия на потерпевшего - Виктора Гандзюка", - сказала она.

Адвокат Мангера Константин Глоба заявил, что позиция Закревской не соотносится с нормами уголовно-процессуального кодекса.

 

Фото: суд над Мангером (РБК-Украина)

"Нарушаются права господина Мангера. Мы не слушаем вопросы, которые нарушают права потерпевшего. Потерпевший в этой правовой конструкции не является участником, поскольку в правовом механизме не предусмотрено. Госпожа Закревская привела правовую конструкцию, которая не имеет своего обоснования", - сказал он.

Сторона защиты Мангера просит отложить рассмотрение ходатайства об изменении подозреваемому меры пресечения.

Кроме того, Шевченковский райсуд решил привлечь к судебному заседанию представителя потерпевшей стороны - Евгению Закревскаю.

"Суд принял ходатайство представителя потерпевшей удовлетворить и привлечь к заседанию представителя потерпевшей стороны", - сказала судья.

Адвокат Александр Шадрин просит отложить рассмотрение ходатайства.

"Есть необходимость отложить судебное разбирательство. Прошу суд отложить", - сказал он.

Отметим, сегодня на заседании отсутствует потерпевший по делу отец Екатерины Гандзюк - Виктор.

Напомним, на прошлом заседании сторона защиты Мангера заявила отвод председательствующей судье Шевченковского райсуда Щебуняевой Лидии. 

Ранее Киевский апелляционный суд постановил оставить без удовлетворения апелляционные жалобы прокуроров и адвокатов относительно Владислава Мангера. В частности, суд принял постановление следственного судьи Шевченковского суда от 15 февраля с определением залога 2,5 млн гривен оставить без изменений, а апелляционные жалобы адвокатов и прокуроров оставить без удовлетворения.

Против Парубия открыли еще одно судебное производство Дело Зайцевой и Дронова передали в апелляционный суд
Выборы 2019 Результаты выборов президента Украины Выборы 2019: как проходит голосование за президента Украины
Новости Украины Екатерина ГандзюкВладислав МангерСуд
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь