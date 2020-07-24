Дело об избиении активиста экс-сотрудниками СБУ передали в суд

Фото: избиение активиста (скрин видео)

Экс-правоохранителям грозит наказание в виде ограничения свободы на срок до 5 лет

В суд направили обвинительный акт в отношении генерал-лейтенанта запаса Службы безопасности Украины и полковника запаса Службы безопасности Украины. Они подозреваются в избиении активиста "Автомайдана".

Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

По данным следствия, 12 июня 2015 года в Киеве между экс-сотрудниками СБУ возник конфликт с активистом ОО "Автомайдан" во время движения на автомобиле Volkswagen Touareg. В результате конфликта они избили активиста.

Экс-правоохранителям грозит наказание в виде ограничения свободы на срок до 5 лет или лишение свободы на срок до 4 лет.

Напомним, бывшему следователю милиции в Черкасской области сообщили о подозрении в делах Майдана.

Кроме того, Государственное бюро расследований проводит 76 расследований по "делам Майдана".

Ранее РБК-Украина писало, что суд оправдал бывшую судью Печерского районного суда Киева Оксану Царевич по делу "Автомайдана".