Суд оправдал экс-судью Царевич по делу "Автомайдана"

Фото: Оксана Царевич на заседании суда (graty.me)

Дело Оксаны Царевич суд рассматривал с 2015 года

Шевченковский районный суд города Киева признал бывшую судью Печерского районного суда столицы Оксану Царевич невиновной в вынесении неправосудных решений. Ее дело рассматривал суд с 2015 года.

Об этом сообщают "Грати".

Царевич подозревали в вынесении заведомо неправосудных решений и злоупотреблении служебным положением, а именно - в незаконном лишении прав активистов "Автомайдана" после митинга в Межигорье.

Напомним, сентябре 2016 года пятый президент Петр Порошенко подписал указ об увольнении судьи Оксаны Царевич.

После чего судья обжаловала сове увольнение, однако суд отказал ей в восстановлении на должности.

Царевич судили по статье 375 Уголовного кодекса - умышленное вынесение судьей неправосудного решения или приговора. В том числе, за вынесение решения из корыстных или личных соображений. Санкция статьи предусматривает ограничение или лишение свободы до восьми лет.

Кроме того, Офис генпрокурора объявил подозрение экс-следователю по делу Майдана.

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Автор: РБК-Украина