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По делу Майдана объявили подозрение экс-следователю милиции

Четверг 16 июля 2020 10:37
По делу Майдана объявили подозрение экс-следователю милиции
Фото: Революция Достоинства (РБК-Украина)
Автор: Андрей Козловский

Бывший следователь внес в текст подозрения ложные сведения

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении экс-следователю полиции, который сознательно привлек невиновного к уголовной ответственности за массовые протесты 2014 года в Черкассах. Подозрение было выдвинуто бывшему следователю по ч. 2 ст. 372 Уголовного кодекса Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

По данным правоохранителей, бывший следователь следственного отделения одного из горотделов Управления МВД в Черкасской области 24 января 2014 года при отсутствии каких-либо доказательств причастности человека к правонарушениям составил и подписал задержанному уведомление о подозрении в массовых беспорядках и захвате государственных зданий (ч. 1 ст. 294, ч. 2 ст. 341 УК Украины).

Также известно, что следователь внес в текст подозрения ложные сведения.

Напомним, Государственное бюро расследований проводит 76 расследований по "делам Майдана".

Ранее РБК-Украина писало, что в начале июня сорвалось рассмотрение дела о расстрелах на Майдане.

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