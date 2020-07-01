В ГБР назвали количество расследуемых производств по делам Майдана

В июне сообщили подозрения восьми лицам
Государственное бюро расследований проводит 76 расследований по "делам Майдана". На протяжении июня ГБР сообщило восемь подозрений по данным делам.
Об этом говорится в отчете ГБР о "делах Майдана".
В частности, новые подозрения были сообщены:
Отмечается, что Госбюро проводит систематическую работу с целью быстрого, полного и беспристрастного расследования преступлений во время протестов в 2013-2014 годах.
"В производстве специального следственного подразделения Государственного бюро расследований по расследованию "дел Майдана" по состоянию на конец июня 2020 находится 76 уголовных производств", - отметили в ГБР.
Ранее РБК-Украина писало, что суд оправдал бывшую судью Печерского районного суда Киева Оксану Царевич по делу "Автомайдана".
Также сообщалось, что в начале июня сорвалось рассмотрение дела о расстрелах на Майдане.
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Автор: Игорь Литвиненко