ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В ГБР назвали количество расследуемых производств по делам Майдана

Новости » Общество     01.07.2020 - 22:41
В ГБР назвали количество расследуемых производств по делам Майдана
Фото: столкновения на Майдане (РБК-Украина)

В июне сообщили подозрения восьми лицам

Государственное бюро расследований проводит 76 расследований по "делам Майдана". На протяжении июня ГБР сообщило восемь подозрений по данным делам.

Об этом говорится в отчете ГБР о "делах Майдана".

В частности, новые подозрения были сообщены:

  • бывшим работникам БМОН "Беркут" при ГУ МВД в Днепропетровской области;
  • бывшему старшему следователю Соломенского РУ ГУ МВД;
  • двум лицам, за дачу неправдивых показаний, которые стали основанием для оправдания ряда правоохранителей участвовавших в незаконных задержаниях;
  • бывшему прокурору Киева, который безосновательно согласовал подозрения участникам Евромайдана;
  • трем бывшим милиционерам БМОН "Беркут" в Киеве.

Отмечается, что Госбюро проводит систематическую работу с целью быстрого, полного и беспристрастного расследования преступлений во время протестов в 2013-2014 годах.

"В производстве специального следственного подразделения Государственного бюро расследований по расследованию "дел Майдана" по состоянию на конец июня 2020 находится 76 уголовных производств", - отметили в ГБР.

Ранее РБК-Украина писало, что суд оправдал бывшую судью Печерского районного суда Киева Оксану Царевич по делу "Автомайдана".

Также сообщалось, что в начале июня сорвалось рассмотрение дела о расстрелах на Майдане.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новости Украины МайданГБР
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь