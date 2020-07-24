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Справа про побиття активіста екс-співробітниками СБУ передали до суду

Київ, П'ятниця 24 липня 2020 10:27
Справа про побиття активіста екс-співробітниками СБУ передали до суду
Фото: побиття активіста (скрін відео)
Автор: Анастасия Рокитна

Екс-правоохоронцям загрожує покарання у вигляді обмеження волі на строк до 5 років

До суду скерували обвинувальний акт відносно генерал-лейтенанта запасу Служби безпеки України та полковника запасу Служби безпеки України. Вони підозрюються у побитті активіста "Автомайдану".

Про це повідомляє прес-служба Державного бюро розслідувань.

За даними слідства, 12 червня 2015 року в Києві між екс-працівниками СБУ виник конфлікт з активістом ГО "Автомайдан" під час руху на автомобілі Volkswagen Touareg. Внаслідок конфлікту вони побили активіста.

Екс-правоохоронцям загрожує покарання у вигляді обмеження волі на строк до 5 років або позбавлення волі на строк до 4 років.

Нагадаємо, колишнього слідчого міліції в Черкаській області повідомили про підозру у справах Майдану.

Крім того, Державне бюро розслідувань проводить 76 розслідувань по "справах Майдану".

Раніше РБК-Україна писало, що суд виправдав колишню суддю Печерського районного суду Києва Оксану Царевич по справі "Автомайдану".

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