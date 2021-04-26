Дело Игоря Гладковского передали в суд

Прокуроры Специализированный антикоррупционной прокуратуры (САП) направили в суд обвинительный акт в отношении Игоря Гладковского . Ему инкриминируют получение 950 тысяч гривен неправомерной выгоды по делу о хищениях в "Укроборонпроме".

"На сегодня досудебное расследование в указанном производстве закончено. Обвинительный акт… направлено в Высший антикоррупционный суд для рассмотрения по существу", - сообщили в САП.

Напомним, Игорю Гладковскому сообщили о подозрении 21 декабря 2020 года. Впервые о его возможной причастности к схемам стало известно весной 2019 года, когда журналисты опубликовали расследование о том, что "Укроборонпрому" перепродавали запчасти с большой наценкой.

Позже стало известно, что прокуратура не будет просить о мере пресечения для сына Гладковского.

На прошлой неделе Игоря Гладковского объявили в розыск из-за того, что он трижды не явился в САП для получения обвинения.

Сегодня стало известно, что Гладковский самостоятельно пришел в САП для получения обвинительного акта. При этом он не был задержан.