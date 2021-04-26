Справу Ігоря Гладковського передали до суду

Прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) направили до суду обвинувальний акт щодо Ігоря Гладковського . Йому інкримінують отримання 950 тисяч гривень неправомірної вигоди у справі про розкрадання в "Укроборонпромі".

"На сьогодні досудове розслідування у зазначеному провадженні закінчено. Обвинувальний акт ... направлено до Вищого антикорупційного суду для розгляду по суті", - повідомили в САП.

Нагадавши, Ігорю Гладковському повідомили про підозру 21 грудня 2020 року. Вперше про його можливу причетність до схем стало відомо навесні 2019 року, коли журналісти опублікували розслідування про те, що "Укроборонпрому" перепродавали запчастини з великою націнкою.

Пізніше стало відомо, що прокуратура не проситиме про запобіжний захід для сина Гладковського.

Минулого тижня Ігоря Гладковського оголосили в розшук через те, що він тричі не з'явився в САП для отримання звинувачення.

Сьогодні стало відомо, що Гладковський самостійно прийшов до САП для отримання обвинувального акту. При цьому він не був затриманий.