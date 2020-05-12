ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Грымчак остается подозреваемым в деле о мошенничестве и взятке, - НАБУ

Новости » Политика     12.05.2020 - 12:59
Грымчак остается подозреваемым в деле о мошенничестве и взятке, - НАБУ
Фото: Юрий Грымчак (mtot.gov.ua)

Основное дело Грымчака скоро будет рассматриваться в суде

Бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак остается подозреваемым в одном из уголовных дел. Об этом говорится в Facebook Национального антикоррупционного бюро.

Сообщается, что Грымчак по-прежнему имеет статус подозреваемого в мошенничестве и подстрекательстве к предоставлению неправомерной выгоды.

"В начале апреля НАБУ завершило расследование по данному факту, сейчас сторона защиты знакомится с материалами дела, после чего ее направят в суд, а сам экс-чиновник окажется на скамье подсудимых", - говорится в сообщении.

НАБУ уточняет, что проверялась причастность Грымчака к внесению недостоверных сведений в электронную декларацию. Это уголовное дело было открыто в ноябре 2019 на основании заключения НАПК, однако детективы не установили в его действиях умысла на внесение заведомо недостоверных сведений, поэтому дело закрыли.

Отметим, сегодня Грымчак заявил, что это дело закрыли из-за отсутствия состава преступления.

Грымчак остается подозреваемым в деле о мошенничестве и взятке, - НАБУ

Напомним, в апреле Грымчаку сменили круглосуточный домашний арест на ночной. Бывший замминистра фигурирует в уголовном деле о коррупции. По данным следствия, он за взятку обещал повлиять на судей Верховного суда.

В августе прошлого года детективы НАБУ вместе с СБУ задержали Грымчака и его помощника по подозрению в вымогательстве 1,1 млн долларов.

Теги Новости Украины НАБУмошенничествоЮрий Грымчак
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь