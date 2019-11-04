Дело Гандзюк и иск против "Газпрома": новости за выходные

Суд избрал меру пресечения нардепу Ярославу Дубневичу", "Нафтогаз" направил новый иск против "Газпрома", в СБУ пообещали весомые результаты в деле об убийстве Гандзюк. Подробнее о том, что произошло на выходных, 2-3 ноября - в материале РБК-Украина

Трамп заявил, что хотел бы видеть Зеленского в Белом доме

Президент Дональд Трамп, комментируя вопрос об импичменте, заявил в субботу, 2 ноября, что он готов принять у себя президента Украины Владимира Зеленского в Белом доме.

Во время брифинга Трампа, в частности, спросили о том, пытался ли он вынудить Украину расследовать действия политического соперника. Ранее следователи Палаты представителей собрали в поддержку импичмента доказательства того, что Трамп стремился удержать почти 400 миллионов долларов военной помощи Украине и отказаться от встречи Белого дома с Зеленским.

В СБУ пообещали весомые результаты в деле об убийстве Гандзюк

Служба безопасности Украины (СБУ) и Генеральная прокуратура в ближайшее время проинформируют общество о новых весомых результатах в деле Екатерины Гандзюк. Об этом на встрече с активистами заявил руководитель Главного следственного управления СБУ Богдан Тиводар, сообщает пресс-служба СБУ.

В частности, в СБУ считают, что кроме Мангера были и другие заказчики нападения на Екатерину Гандзюк.

Суд избрал меру пресечения Дубневичу

Высший антикоррупционный суд 2 ноября избрал меру пресечения нардепу Ярославу Дубневичу, подозреваемому в хищениях, в виде залога в размере 100 млн гривен.

Средства нужно внести на специальный счет в течение пяти дней. Адвокат Дубневича Станислав Пелюк будет обжаловать решение. По его словам, это первый случай на его памяти, когда суд избрал больший залог, чем просили.

"Нафтогаз" направил новый иск против "Газпрома" в Стокгольмский арбитраж

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" направила в Стокгольмский арбитраж новые исковые требования против "Газпрома". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение исполнительного директора НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко в Facebook.

По его словам, решение по данному арбитражу будет принято в 2021 году.

В Золотом появился российский флаг: что происходит

В районе разведения сил в населенном пункте Золотое-5 Луганской области вывесили российский флаг во время приезда депутата Госдумы. Об этом заявил ветеран с позывным "Чернобыль".

Напомним, 3 ноября закончился так называемый "желтый режим" в Золотом-4 и началось официальное разминирование.

Богдану выбили зуб во время драки в Офисе президента - СМИ

Андрей Богдан и Иван Баканов подрались в Офисе президента. В результате стычки у Богдана выбит зуб и он не появляется на работе. Об этом на своей странице в Facebook утверждает журналист Станислав Речинский. Причиной конфликта послужило назначение начальника ГСУ СБУ. Дело в том, что глава Офиса президента Богдан настаивал на кандидатуре Дмитрия Нескоромного, а Иван Баканов поддерживал Василия Вовка. Сам Богдан опровергает эту информацию, и на фото в соцсети Facebook демонстрирует свои зубы. В Офисе президента эту информацию также опровергли и назвали фейком.

Украинско-американская ракета вывела на орбиту грузовой корабль

Украинско-американская ракета-носитель "Антарес" 2 ноября вывела на орбиту грузовой корабль "Сигнус", который доставит на Международную космическую станцию ​​3750 кг полезного груза, в том числе экспериментальную духовку. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Конструкторское бюро "Южное".

Украинское бюро разработало основную конструкцию первой ступени ракеты. Пуск ракеты осуществили 2 ноября в 15:59 из Центра космических полетов на острове Уоллопс, штат Вирджиния. Стыковка с МКС запланирована 4 ноября.