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Суд избрал меру пресечения Дубневичу

Новости » Политика     02.11.2019 - 18:53
Суд избрал меру пресечения Дубневичу
Фото: Ярослав Дубневич (РБК-Украина)

Суд выбрал для Дубневича меру пресечения в виде залога в 100 млн гривен

Высший антикоррупционный суд 2 ноября избрал меру пресечения нардепу Ярославу Дубневичу в виде залога в размере 100 млн гривен. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Суд избрал для Дубневича меру пресечения в виде залога в 100 млн гривен.

"Суд постановил отклонить ходатайство генерального прокурора Руслана Рябошапки про применение меры пресечения в виде содержания под стражей и применить меру пресечения в виде залога в размере 100 млн гривен", - сказала судья.

Средства нужно внести на специальный счет в течение пяти дней.

ВАКС обрав 100 мільйонів гривень застави як запобіжний захід народному депутатові Вищий антикорупційний суд України...

Опубліковано Вищий антикорупційний суд Субота, 2 листопада 2019 р.

Ранее Верховная рада сняла депутатскую неприкосновенность с нардепа 7, 8 и 9 созыва Ярослава Дубневича. В зале Рады Дубневичу объявили о подозрении. Снятие неприкосновенности поддержали 332 нардепа. Депутаты также проголосовали за задержание (поддержал 241 парламентарий) и арест Дубневича (229 нардепов "за").

Тогда генпрокурор в Раде заявил, что собрано достаточно доказательств, дающих основания подозревать, что, будучи народным депутатом восьмого созыва и, будучи главой Комитета ВР по вопросам транспорта, Дубневич был осведомлен о финансовом состоянии ПАО "Укрзализныця" и его потребности при проведении государственных закупок.Дубневича подозревают в завладении 93,2 гривен на схеме по закупке "Укрзализныцей" стрелочной продукции.

Отметим, 17 октября Рябошапка подписал представление НАБУ и САП на привлечение к уголовной ответственности нардепа Ярослава Дубневича в деле завладения свыше 93 млн грн "Укрзализныци".

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