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Бабченко заявил, что покинул Украину

Новости » Общество     03.11.2019 - 13:53
Бабченко заявил, что покинул Украину
Фото: Аркадий Бабченко (УНИАН)

Бабченко не уточнил, в какую именно страну переехал

Журналист Аркадий Бабченко заявил, что в воскресенье, 3 ноября, покинул территорию Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Бабченко в Facebook.

По словам Бабченко, решение о выезде из Украины он принял еще полгода назад, а именно перед президентскими выборами. Однако журналист не рассказал, в какую именно страну он решил переехать.

"Если Украина выберет "кандидата Х"- я сейчас без персоналий, я об общей тенденции в стране - я на следующий же день начинаю запуск процесса "я сваливаю". Ровно полгода назад написано. Вот ровно, почти день в день. Я сказал. Я сделал", - написал он.

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