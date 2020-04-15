Дело Дыминского: стало известно о ходе расследования ДТП с участием бизнесмена

Фото: Петр Дыминский (УНИАН)

Прогресса в расследовании дела нет уже 3 года

Уголовное дело в отношении украинского бизнесмена, владельца футбольного клуба "Карпаты" Петра Дыминского, подозреваемого в совершении смертельного ДТП, передают между ведомствами, в то время, как он скрывается за границей. Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на ответ СБУ и Офиса генпрокурора, передает РБК-Украина.

В частности, издание отмечает, что прогресса в расследовании дела нет уже 3 года.

Напомним, бизнесмен является подозреваемым по делу о гибели женщины в результате смертельного ДТП. Речь идет об инциденте в августе 2017 года во Львовской области. Брат погибшей утверждал, что за рулем был именно бизнесмен, хотя вину на себя брал его охранник.

Уголовное производство по ч.2 статьи 286 УК Украины против Дыминского расследовала Национальная полиция Львовской области, а сам бизнесмен был объявлен в международной розыск. Ранее сообщалось, что бизнесмен скрывается на территории Греции.

В январе 2020 года постановлением генпрокурора Рябошапки дело передано в Главное следственное управление СБУ.

В свою очередь, "Апостроф" обратился в СБУ и в Офис генерального прокурора с запросами о причинах передачи дела и его статуса. Сообщается, что 4 марта Офис генпрокурора переадресовал запрос в прокуратуру Львовской области, где журналистам ответили, что у них производство было ранее, однако, в связи со сменой подследственности, прокуратура не осуществляет руководство производством, а информация о нем отсутствует.

При этом ни сроков, до которых прокуратура осуществляла расследование, ни дат передачи дела, ни того, куда оно передано, прокуратура не указала. Аналогичный ответ предоставили и в СБУ.

"Материалы запрашиваемого уголовного производства относительно П. Дыминского до февраля 2020 года пребывали в СБУ. Сейчас постановлением заместителя Генерального прокурора подследственность определена за следователями Главного управления Национальной полиции во Львовской области", - говорится в ответе.

3 апреля издание также обратилось в Офис генерального прокурора с повторным запросом.

"Осуществление досудебного расследования в уголовном производстве №12017140000000650 от 18.08.2017 по подозрению гражданина Д. по ч.2 статьи 286 УК Украины поручено главному следственному управлению Национальной полиции Украины. Процессуальное руководство в указанном производстве осуществляется Офисом Генерального прокурора", - сообщили в ГПУ.

Напомним, в декабре 2017 года Петр Дыминский был объявлен во всеукраинский розыск, а потом - в международный.

19 марта 2019 года двое детективов НАБУ допрашивали его в Афинах в украинском посольстве по другому делу, но он так и не был задержан.