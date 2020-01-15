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Дело Дыминского передали СБУ

Новости » Политика     15.01.2020 - 17:44
Дело Дыминского передали СБУ
Фото: Петр Дыминский (УНИАН)

За Дыминского взялись следователи Службы безопасности Украины  

Дело украинского бизнесмена, владельца футбольного клуба "Карпаты" Петра Дыминского, который подозревается в совершении смертельного ДТП, передали Службе безопасности Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на материалы суда.

Согласно материалам, 6 декабря 2019 года генеральный прокурор Руслан Рябошапка изменил подследственность дела. В частности, уголовное производство по подозрению Дыминского в совершении ДТП с летальным исходом передано в Главное следственное управление СБУ.

До этого расследование велось управлением Национальной полиции во Львовской области. Причины изменения подследственности не указаны.

Отметим, на данный момент Дыминский находится в розыске, в его отношении заочно избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, ранее сообщалось, что Дыминский может скрываться на территории Греции.

Бизнесмен является подозреваемым по делу о гибели женщины в результате смертельного ДТП. Речь идет об инциденте в августе 2017 года во Львовской области. Брат погибшей утверждал, что за рулем был именно бизнесмен, хотя вину на себя брал его охранник.

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