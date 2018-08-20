ДТП с Дыминским: полиция передала в суд обвинение в отношении лжесвидетелей

В отношении Дыминского и еще трех свидетелей аварии открыты уголовные дела по факту ложных показаний

В рамках расследования аварии во Львовской области, которая произошла в прошлом году в августе, полиция передала в суд уголовные производства относительно участников смертельного ДТП, которые предоставили неправдивые показания. Об этом в понедельник, 20 августа, сообщил глава Национальной полиции Сергей Князев.

Речь идет об аварии, которую совершил президент футбольного клуба "Карпаты" Петр Дыминский. Тогда, в августе 2017 года, в результате аварии погибла 31-летняя женщина-водитель. Вину за это взял на себя охранник Дыминского Андрей Борщ.

Как отметил в ходе брифинга Князев, в июне этого года из уголовного производства по факту ДТП было выделено отдельное дело по факту ложных показаний свидетелей в сочетании с искусственным созданием доказательств защиты (ч. 2 ст. 384 Уголовного кодекса Украины).

Следствие завершило расследование в отношении трех участников этой аварии. Им объявили подозрения, направили производства в суд. Также сейчас завершается расследование дела в отношении четвертого участника этого ДТП.

"Некоторые участники этого дорожно-транспортного происшествия скрыли от следствия правду. Что касается четвертого человека - расследование заканчивается, дело будет направлено в суд – также за ложные показания", - отметил руководитель Нацполиции.

Еще один, пятый участник ДТП, который по версии следствия является основным виновником аварии, то есть сам Дыминский - объявлен в розыск и сейчас находится за пределами Украины.

Напомним, 16 декабря 2017 года Национальная полиция передала на рассмотрение Интерпола документы по Дыминского - президента ФК "Карпаты", предпринимателя. Днем ранее Нацполиция объявила его в розыск.

Дыминского подозревают в совершении смертельного ДТП, которое произошло 18 августа 2017 года во Львовской областіАварія произошло с участием автомобиля Mercedes S 65 AMG, который принадлежит бизнесмену. В результате аварии погибла 31-летняя Наталья Триль, которая была за рулем другой машины.

По данным следствия, за рулем был именно Дыминский, однако сначала вину на себя взял его охранник Андрей Борщ, которого впоследствии оправдали. Отметим, вскоре после инцидента Дыминский вылетел из Украины, полиция проводила обыски в офисах его фирм.