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Дыминский может скрываться в Греции, - НАБУ

Новости » Общество    16.10.2019 - 18:54
Дыминский может скрываться в Греции, - НАБУ
Фото: Петр Дыминский (УНИАН)

В НАБУ рассказали о возможном местонахождении Дыминского  

Украинский бизнесмен Петр Дыминский может скрываться на территории Греции. Об этом пишет "Судебный репортер" со ссылкой на документы Высшего антикоррупционного суда от 7 октября.

Сообщается, что в суде адвокат экс-министра энергетики Игоря Насалика оспаривал отказ НАБУ в одновременном допросе его клиента и Дыминского по делу о сокрытии Насаликом займа в размере более 3 млн долларов.

В частности, детектив НАБУ посчитал, что одновременный допрос является правом, а не обязанностью. По его словам, Дыминский находится на территории другой страны, поэтому проведение такого допроса невозможно решить только постановлением следователя. Также уточняется, что допрос требует согласования с "Министерством иностранных дел Украины и посольством Украины в Греции".

Отметим, летом 2017 года Дыминский в суде требовал взыскать с Насалика 1,88 млн долларов долга и 4,2 млн гривен в качестве трех процентов годовых.

Напомним, в Украине Дыминского подозревают в причастности к смертельному ДТП, а весной прошлого года Печерский райсуд заочно арестовал его.

Речь идет об инциденте в августе 2017 года во Львовской области, в результате которого в ДТП с участием автомобиля Дыминского погибла женщина. Брат погибшей утверждал, что за рулем был именно бизнесмен, хотя вину на себя брал его охранник.

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