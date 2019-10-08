Справа Байденів: Китай не буде втручатися у справи США

Фото: Дональд Трамп і Сі Цзіньпін (колаж РБК-Україна)

Офіційна влада відреагувала на пропозицію Трампа почати розслідування щодо родини Байденів

У вівторок, 8 жовтня, Міністерство закордонних справ Китаю виступило з заявою, що Китай немає наміру втручатися у внутрішні справи США. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Reuters.

Влада Китаю таким чином відреагувала на пропозицію президента США Дональда Трампа про те, щоб Пекін почав розслідування діяльності свого політичного конкурента-демократа Джо Байдена і його сина в Китаї.

"Минулого тижня президент-республіканець, став предметом розслідування імпічменту у Конгресі США, який попросив президента України розслідувати справу Байдена, запропонував Пекіну "почати розслідування" щодо кандидата в президенти 2020 року і його сина Хантера, який мав ділові інтереси в Китаї. Трамп сказав, що Байден і його син "корумповані", але не представив жодних доказів, що підтверджують це", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Трамп заявив Китай повинен почати розслідування щодо Байденів, "тому що те, що сталося в Китаї, приблизно так само погано, як і те, що сталося в Україні".

Пізніше він назвав заклики до розслідування справи сім'ї Байденів боротьбою з корупцією. За його словами, такі звернення до іноземним лідерам не мають ніякого відношення до політичної боротьби в США.

Зазначимо, можливий тиск з боку Дональда Трампа на президента України Володимира Зеленського послужив початком процесу розслідування імпічменту президента США наприкінці вересня.