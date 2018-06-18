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Дело Бабченко: суд начал рассмотрение апелляции

НовостиОбщество    18.06.2018 - 14:09
Фото: Борис Герман (РБК-Украина)
Фото: Борис Герман (РБК-Украина)

Дело рассматривает коллегия судей из трех человек

Апелляционный суд Киева сегодня, 18 июня, начал рассмотрение апелляционной жалобы стороны защиты относительно Бориса Германа - подозреваемого в организации покушения на убийство журналиста Аркадия Бабченко. Об этом заявил судья в зале суда, передает корреспондент РБК-Украина.

Так, дело рассматривает коллегия судей из трех человек: Вячеслав Дзюбин, Иван Рыбак и Валерий Лашевич.

Кроме того, в зале присутствуют прокуроры Александр Банник и Роман Циб, а также адвокаты Евгений Солодко и Валерий Поваров.

Ранее Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей относительно Бориса Германа - подозреваемого в организации покушения на убийство журналиста Бабченко.

Отметим, 31 мая прокуратура просила избрать Герману меру пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, ранее сообщалось, что Борис Герман в Апелляционном суде Киева заявил, что россияне планируют "полномасштабную атаку" в Украине.

 

Дело Бабченко: Герман заявил, что Россия планирует "полномасштабную атаку"
Теги публикации: Анна Герман, покушение, аппеляция, Аркадий Бабченко, Суд  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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