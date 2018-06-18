Дело Бабченко: суд начал рассмотрение апелляции

Дело рассматривает коллегия судей из трех человек

Апелляционный суд Киева сегодня, 18 июня, начал рассмотрение апелляционной жалобы стороны защиты относительно Бориса Германа - подозреваемого в организации покушения на убийство журналиста Аркадия Бабченко. Об этом заявил судья в зале суда, передает корреспондент РБК-Украина.

Так, дело рассматривает коллегия судей из трех человек: Вячеслав Дзюбин, Иван Рыбак и Валерий Лашевич.

Кроме того, в зале присутствуют прокуроры Александр Банник и Роман Циб, а также адвокаты Евгений Солодко и Валерий Поваров.

Ранее Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей относительно Бориса Германа - подозреваемого в организации покушения на убийство журналиста Бабченко.

Отметим, 31 мая прокуратура просила избрать Герману меру пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, ранее сообщалось, что Борис Герман в Апелляционном суде Киева заявил, что россияне планируют "полномасштабную атаку" в Украине.