Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Справа Бабченка: суд заарештував підозрюваного в організації замаху

НовиниСуспільство    31.05.2018 - 22:17
Фото: Борис Герман (РБК-Україна)
Фото: Борис Герман (РБК-Україна)

Суд обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на 2 місяці

Шевченківський районний суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою щодо підозрюваного в організації замаху на вбивство журналіста Аркадія Бабченко. Про це оголосила суддя Вікторія Світлицька, передає кореспондент РБК-Україна.

"Суд обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на 60 діб", - сказала суддя.

Зазначимо, сьогодні, в ході судового засідання адвокат підозрюваного Бориса Германа в Шевченківському районному суді заявив, що підстав вважати, що був здійснений терористичний акт.

Разом з тим, прокуратура просила обрати Герману запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

Нагадаємо, підозрюваний в організації замаху на вбивство російського журналіста Аркадія Бабченка - Борис Герман - в залі Шевченківського суду заявив, що працює на контррозвідку.

В СБУ підтвердили особу виконавці замаху на вбиство Бабченка Справа Бабченка: підозрюваний в організації теракту заявив про роботу на контррозвідку
Теги публікації: Аркадій Бабченко  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
Бабченко живий: реакція соцмереж на блискучу спецоперацію силовиків
"Останній випадок був кричущим": в Єгипті розповіли про різницю між українськими та російськими туристами
"Бийте хо*лов": у київській маршрутці помітили сепаратиста
У центрі Києва осквернили банер з обличчям Степана Бандери (фото)
On Top