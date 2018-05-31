Справа Бабченка: суд заарештував підозрюваного в організації замаху

Суд обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на 2 місяці

Шевченківський районний суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою щодо підозрюваного в організації замаху на вбивство журналіста Аркадія Бабченко. Про це оголосила суддя Вікторія Світлицька, передає кореспондент РБК-Україна.

"Суд обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на 60 діб", - сказала суддя.

Зазначимо, сьогодні, в ході судового засідання адвокат підозрюваного Бориса Германа в Шевченківському районному суді заявив, що підстав вважати, що був здійснений терористичний акт.

Разом з тим, прокуратура просила обрати Герману запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

Нагадаємо, підозрюваний в організації замаху на вбивство російського журналіста Аркадія Бабченка - Борис Герман - в залі Шевченківського суду заявив, що працює на контррозвідку.