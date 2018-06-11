Суд перенес рассмотрение апелляции на арест подозреваемого по делу Бабченко на 18 июня

Заседание перенесли из-за того, что Германа не доставили в суд

Суд перенес рассмотрение апелляции на арест Бориса Германа, подозреваемого в организации покушения на журналиста Аркадия Бабченко, на 18 июня 2018 года. Об этом в коментарии РБК-Украина сообщил адвокат Германа Евгений Солодко.

"Сегодняшнее заседание было перенесено на 18 июня в 12:15. Больше информации сообщить не могу", - рассказал он.

Апелляцию на меру пресечения по Борису Герману, организатору покушения на убийство #Бабченко , перенесли. Ждем брифинга, в котором объяснят, что к чему. pic.twitter.com/nLG8R3SMve — Solonyna Yeugen (@SolonynaY) June 11, 2018

Журналист "Радио Свобода" Евгений Солонина в Twitter сообщил, что рассмотрение дела перенесено из-за недоставки Германа и материалов дела в суд.

Адвокаты Германа : СБУ сама решает, доставлять подсудимого, или нет. Сделайте судейское реагирования, потому что СБУ ставит себя над законом! Суд перенес дело на 18.06 в 12.15. Причина - недоставка подсудимого и материалов дела — Solonyna Yeugen (@SolonynaY) June 11, 2018

Напомним, 31 мая текущего года Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей Борису Герману, подозреваемому в организации покушения на убийство журналиста Аркадия Бабченка.