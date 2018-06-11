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Суд перенес рассмотрение апелляции на арест подозреваемого по делу Бабченко на 18 июня

НовостиПроисшествия    11.06.2018 - 12:20
Фото: Борис Герман (РБК-Украина)
Фото: Борис Герман (РБК-Украина)

Заседание перенесли из-за того, что Германа не доставили в суд

Суд перенес рассмотрение апелляции на арест Бориса Германа, подозреваемого в организации покушения на журналиста Аркадия Бабченко, на 18 июня 2018 года. Об этом в коментарии РБК-Украина сообщил адвокат Германа Евгений Солодко.

"Сегодняшнее заседание было перенесено на 18 июня в 12:15. Больше информации сообщить не могу", - рассказал он.

 

Журналист "Радио Свобода" Евгений Солонина в Twitter сообщил, что рассмотрение дела перенесено из-за недоставки Германа и материалов дела в суд.

Напомним, 31 мая текущего года Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей Борису Герману, подозреваемому в организации покушения на убийство журналиста Аркадия Бабченка.

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Теги публикации: апелляция, Аркадий Бабченко, Суд  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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