Справа Бабченко: Герман заявив, що росіяни планують "повномасштабну атаку"

На питання про те, коли планується повномасштабна агресія, Герман не відповів

Підозрюваний в організації замаху на журналіста Аркадія Бабченко Борис Герман в Апеляційному суді Києва заявив, що росіяни планують "повномасштабну атаку" в Україні. Про це перед засіданням суду заявив Герман з боксу затриманих, передає кореспондент РБК-Украина.

"У списку, який мені передали, було дійсно 47 прізвищ. У списку був Аваков -молодший, а Бабченко там не було. Вони (росіяни - ред.) планують повномасштабну агресію, це стовідсоткова інформація", - сказав Герман.

Разом з тим, на питання про те, коли планується повномасштабна агресія, Герман не відповів.

Зазначимо, 31 травня Шевченківський районний суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою Борису Герману, підозрюваному в організації замаху на вбивство журналіста Бабченка.

Пізніше, 11 червня, суд переніс розгляд апеляції на арешт Германа на 18 червня 2018 року.

15 червня СБУ затримала підозрюваного в організації замаху на вбивство Бабченко.

Тоді повідомлялося, що Герман за вказівкою В'ячеслава Пивоварника здійснив фінансування і логістику з РФ в Україну групи громадян України, які в Ростові-на-Дону пройшли інструктаж і навчання для здійснення терористичних актів.