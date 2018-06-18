Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 26.03
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.34
Межбанк BID 26.32
НБУ 2631.55
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.8
Курс евро
Покупка 30.09
Продажа 30.8
Межбанк ASK 30.61
Межбанк BID 30.59
НБУ 3051.55
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.3
Курс рубля
Покупка 3.88
Продажа 4.3
НБУ 4.2
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 26.03
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.34
Межбанк BID 26.32
НБУ 2631.55
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.8
Курс евро
Покупка 30.09
Продажа 30.8
Межбанк ASK 30.61
Межбанк BID 30.59
НБУ 3051.55
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.3
Курс рубля
Покупка 3.88
Продажа 4.3
НБУ 4.2
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Справа Бабченко: Герман заявив, що росіяни планують "повномасштабну атаку"

НовиниСуспільство    18.06.2018 - 13:27
Фото: Борис Герман (РБК-Україна)
Фото: Борис Герман (РБК-Україна)

На питання про те, коли планується повномасштабна агресія, Герман не відповів

Підозрюваний в організації замаху на журналіста Аркадія Бабченко Борис Герман в Апеляційному суді Києва заявив, що росіяни планують "повномасштабну атаку" в Україні. Про це перед засіданням суду заявив Герман з боксу затриманих, передає кореспондент РБК-Украина.

"У списку, який мені передали, було дійсно 47 прізвищ. У списку був Аваков -молодший, а Бабченко там не було. Вони (росіяни - ред.) планують повномасштабну агресію, це стовідсоткова інформація", - сказав Герман.

Разом з тим, на питання про те, коли планується повномасштабна агресія, Герман не відповів.

Зазначимо, 31 травня Шевченківський районний суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою Борису Герману, підозрюваному в організації замаху на вбивство журналіста Бабченка.

Пізніше, 11 червня, суд переніс розгляд апеляції на арешт Германа на 18 червня 2018 року.

15 червня СБУ затримала підозрюваного в організації замаху на вбивство  Бабченко.

Тоді повідомлялося, що Герман за вказівкою В'ячеслава Пивоварника здійснив фінансування і логістику з РФ в Україну групи громадян України, які в Ростові-на-Дону пройшли інструктаж і навчання для здійснення терористичних актів.

 

 

СБУ затримала ще одного фігуранта замаху на вбивство Бабченка СБУ встановила другого підозрюваного у справі Бабченка
Теги публікації: Анна Герман, покушение, Аркадій Бабченко, Суд  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
"Весь час на війні": Одеса попрощалася з Народним героєм України Володимиром Галаганом (фото)
"Потрібно зустріти гідно": в мережі розгорівся скандал через бійця АТО з триколором (фото)
"Скаржиться на холод": російському режисерові вдалося прорватися до Сенцова
"Не мають права": лідер Kozak System закликав позбавляти громадянства жителів Донбасу (відео)
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся