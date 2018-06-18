Справа Бабченко: суд почав розгляд апеляції

Справу розглядає колегія суддів з трьох осіб

Апеляційний суд Києва сьогодні, 18 червня, почав розгляд апеляційної скарги сторони захисту щодо Бориса Германа - підозрюваного в організації замаху на вбивство журналіста Аркадія Бабченко. Про це заявив суддя у залі суду, передає кореспондент РБК-Україна.

Так, справу розглядає колегія суддів з трьох осіб: В'ячеслав Дзюбін, Іван Рибак та Валерій Лашевич.

Окрім того, в залі присутні прокурори Олександр Банник і Роман Циб, а також адвокати Євген Солодко і Валерій Поваров.

Раніше Шевченківський районний суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою щодо Бориса Германа - підозрюваного в організації замаху на вбивство журналіста Бабченко.

Зазначимо, 31 травня прокуратура просила обрати Герману запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Борис Герман в Апеляційному суді Києва заявив, що росіяни планують "повномасштабну атаку" в Україні.