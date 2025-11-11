У Делі біля метро прогримів потужний вибух: багато жертв і постраждалих

Інцидент стався в густонаселеному старому кварталі міста, який охороняється особливо ретельно. Загинули щонайменше вісім осіб, близько 20 дістали поранення внаслідок вибуху.

"Автомобіль, що повільно рухався, зупинився на червоне світло. У ньому стався вибух, постраждали також сусідні машини", - повідомив комісар поліції Делі Сатіш Голча.

За його даними, вибух стався незадовго до 19:00 за місцевим часом. Постраждали також щонайменше шість автомобілів і три авторикші (триколісний транспортний засіб - ред.). Місцевість було оточено, на місці працювали поліцейські та експерти-криміналісти.

Поліція затримала власника авто

Представники поліції затримали попереднього власника автомобіля, відомого тільки як Салман. Розслідування інциденту ведеться за всіма напрямками, заявив міністр внутрішніх справ Індії Аміт Шах.

Прем'єр-міністр Нарендра Моді висловив співчуття сім'ям загиблих і побажав якнайшвидшого одужання постраждалим. Посольство США в Делі попередило громадян про необхідність уникати скупчень людей біля Червоного форту і в туристичних місцях.

Червоний форт - пам'ятка епохи Великих Моголів XVII століття, популярна серед туристів. Reuters нагадує, що в минулому Делі вже ставав об'єктом терактів: у 1980-1990-х роках і 2011 року в індійській столиці сталися вибухи, відповідальність за які покладали на ісламістських бойовиків і сепаратистів.