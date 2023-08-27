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В Індії стався вибух в потязі: дев'ятеро загиблих

Неділя 27 серпня 2023 02:48
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В Індії стався вибух в потязі: дев'ятеро загиблих Фото: через вибух в індійському потязі загинуло 9 людей (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

В індійському місті Мадурай, штат Тамілнад, через вибух газового балона сталася пожежа в потязі - дев'ятеро людей загинули, стільки ж поранено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

Офіційні особи повідомили, що газовий балон був пронесений до вагона незаконно, пасажири намагались використати його для приготування напоїв. Зазначається, що на момент вибуху в вагоні знаходилось 50 паломників зі штату Уттар-Прадеш.

Очевидці повідомляють, що тим, хто вижив, довелося виламувати двері, щоб вийти з потяга.

Надзвичайні події в Індії

2 червня в індійському штаті Одіша потяг зійшов з рейок, чеерз що загинуло щонайменше 207 людей, а ще понад 900 отримали поранення.

А через аномальну спеку на початку цього літа у штаті Уттар-Прадеш і прилеглому до нього Біхар загинули 98 людей.

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