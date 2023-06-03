Пасажирський потяг потрапив у аварію в Індії: кількість жертв зросла

Сталася масштабна аварія за участі пасажирського і товарного потягів в Індії, у п'ятницю, 2 червня. Триває рятувальна операція, кількість жертв зростає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на India Today .

За попередньою інформацією, кілька вагонів вантажного потяга Bengaluru-Howrah SuperFast Express зійшли з рейок та впали на сусідню колію. Після чого із ними зіткнувся пасажирський потяг Coromandel Express.

Головний секретар Одіші Прадіп Джена заявив, що в результаті аварії загинули 207 людей, ще 900 отримали поранення.

Міністр залізниць Індії Ашвіні Вайшно віддав розпорядження провести розслідування на високому рівні, щоб з'ясувати, чому сталася ця аварія. Він зазначив, що важливо встановити точну причину.

Також повідомлялося, що васлідок аварії багато пасажирів не могли вибратися з перевернутих вагонів.