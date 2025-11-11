В Дели возле метро прогремел мощный взрыв: много жертв и пострадавших

Инцидент произошел в густонаселенном старом квартале города, который охраняется особенно тщательно. Погибли по меньшей мере восемь человек, около 20 получили ранения в результате взрыва.

"Медленно двигавшийся автомобиль остановился на красный свет. В нем произошел взрыв, пострадали также соседние машины", - сообщил комиссар полиции Дели Сатиш Голча.

По его данным, взрыв случился незадолго до 19:00 по местному времени. Пострадали также не менее шести автомобилей и три авторикши (трехколесное транспортное средство - ред. Местность была оцеплена, на месте работали полицейские и эксперты-криминалисты.

Полиция задержала владельца авто

Представители полиции задержали предыдущего владельца автомобиля, известного только как Салман. Расследование инцидента ведется по всем направлениям, заявил министр внутренних дел Индии Амит Шах.

Премьер-министр Нарендра Моди выразил соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. Посольство США в Дели предупредило граждан о необходимости избегать скоплений людей возле Красного форта и в туристических местах.

Красный форт - памятник эпохи Великих Моголов XVII века, популярный среди туристов. Reuters напоминает, что в прошлом Дели уже становился объектом терактов: в 1980–1990-х годах и в 2011 году в индийской столице произошли взрывы, ответственность за которые возлагалась на исламистских боевиков и сепаратистов.