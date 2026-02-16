Делегація України вже в Женеві: Умєров назвав очікування від переговорів із РФ

Переговори України та РФ

Нагадаємо, у Женеві відбудеться вже третій раунд переговорів України, Росії та США. До цього сторони двічі зустрічалися в Абу-Дабі.

Українська делегація, до якої увійшли Рустем Умєров і керівник ОП Кирило Буданов, планує порушити питання "енергетичного перемир'я".

Російська сторона, яку представлятиме в Женеві Володимир Мединський, анонсувала обговорення територіального питання в рамках так званої "формули Анкоріджа" (заморожування лінії фронту і контроль РФ над Донбасом).

Більш детально про те, які теми сторони планують підняти під час зустрічі в Женеві, - в матеріалі РБК-Україна.