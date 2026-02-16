Делегация Украины уже в Женеве: Умеров назвал ожидания от переговоров с РФ

Переговоры Украины и РФ

Напомним, в Женеве пройдет уже третий раунд переговоров Украины, России и США. До этого стороны два раза встречались в Абу-Даби.

Украинская делегация, в которую вошли Рустем Умеров и руководитель ОП Кирилл Буданов, планирует поднять вопрос "энергетического перемирия".

Российская сторона, которую будет представлять в Женеве Владимир Мединский, анонсировала обсуждение территориального вопроса в рамках так называемой "формулы Анкориджа" (замораживание линии фронта и контроль РФ над Донбассом).

