Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Делегация Украины уже в Женеве: Умеров назвал ожидания от переговоров с РФ

Фото: Рустем Умеров, секретарь СНБО Украины (facebook.com/rustemumerov ua)
Автор: Иван Носальский

Украинская делегация прибыла в Женеву, где 17-18 февраля пройдут переговоры с Россией. Стороны будут поднимать вопросы, связанные с безопасностью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Рустема Умерова в Telegram.

Читайте также: Переговоры в Женеве: ISW объяснил, чего еще кроме территорий Россия хочет от Украины

"Украинская делегация уже прибыла в Женеву. Завтра начинаем очередной раунд переговоров в трехстороннем формате", - написал Умеров. 

По словам главы украинской делегации, повестка дня уже согласована, а команда готова к работе. 

Секретарь СНБО отметил, что украинские чиновники настроены на конструктивную работу и предметные встречи по вопросам безопасности и гуманитарным вопросам, чтобы продвинуться к достойному и стойкому миру. 

Переговоры Украины и РФ

Напомним, в Женеве пройдет уже третий раунд переговоров Украины, России и США. До этого стороны два раза встречались в Абу-Даби.

Украинская делегация, в которую вошли Рустем Умеров и руководитель ОП Кирилл Буданов, планирует поднять вопрос "энергетического перемирия".

Российская сторона, которую будет представлять в Женеве Владимир Мединский, анонсировала обсуждение территориального вопроса в рамках так называемой "формулы Анкориджа" (замораживание линии фронта и контроль РФ над Донбассом).

Более детально о том, какие темы стороны планируют поднять во время встречи в Женеве, - в материале РБК-Украина.

