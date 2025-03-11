Делегація України прибула на переговори з американцями в Саудівській Аравії

Делегація України прибула до Джидди в Саудівській Аравії для переговорів з представниками США. Групу очолює керівник Офісу президента Андрій Єрмак.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост Єрмака в Telegram.
"Команда на місці. Готуємось до роботи", - написав він.
За його словами, делегація має чітке бачення завершення війни та захищатиме українські інтереси.
"Будемо ефективно працювати з нашими американськими партнерами", - додав Єрмак.
Нагадаємо, 11 березня у Джидді в Саудівській Аравії відбудуться переговори між делегаціями України та США.
Україну представлятимуть керівник Офісу Андрій Єрмак, його заступник Павло Паліса, міністр закордонних справ Андрій Сибіга і міністр оборони Рустем Умєров. З американської сторони очікуються держсекретар Марко Рубіо, радник із нацбезпеки Майк Волтц та спецпредставник президента США Стів Віткофф.
За даними ЗМІ, очікується, що Київ запропонує повітряне та морське перемир’я з Росією під час переговорів.
Перед переговорами держсекретар США Марко Рубіо сказав, що бачить перспективи в пропозиції України щодо часткового припинення вогню для завершення війни.
Рубіо висловив сподівання, що питання призупинення Вашингтоном військової допомоги Україні може бути вирішене під час переговорів у Саудівській Аравії.
Він також заявив, що рамках мирної угоди Україні доведеться поступитися Росії захопленими територіями.
Президент України Володимир Зеленський 10 березня прибув з візитом до Саудівської Аравії, але участі в переговорах він не братиме.