Делегація Південної Кореї відвідає Україну: що відомо

Участь військ КНДР у війні в Україні

Нещодавно Президент України Володимир Зеленський заявив, що в Росії вже знаходяться три тисячі військовослужбовців КНДР.

За даними The Wall Street Journal, КНДР надала Росії для війни в Україні не елітні війська. Хоча раніше повідомлялося, що Північна Корея перекинула до Росії свій спецпідрозділ ССО. Він є одним із найтаємніших у світі.

Як писало The New York Times, російські та війська КНДР, ймовірно, готуються до наступу в Курській області. Воно може розпочатися найближчим часом.

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