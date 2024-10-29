Делегація Південної Кореї відвідає Україну: що відомо

Делегація Південної Кореї відвідає Україну цього тижня. Представники Сеулу планують поділитися інформацією про відправку військ КНДР до Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yonhap News Agency.
Юн Сок Йоль
Юн Сок Йоль
Нещодавно Президент України Володимир Зеленський заявив, що в Росії вже знаходяться три тисячі військовослужбовців КНДР.
За даними The Wall Street Journal, КНДР надала Росії для війни в Україні не елітні війська. Хоча раніше повідомлялося, що Північна Корея перекинула до Росії свій спецпідрозділ ССО. Він є одним із найтаємніших у світі.
Як писало The New York Times, російські та війська КНДР, ймовірно, готуються до наступу в Курській області. Воно може розпочатися найближчим часом.
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