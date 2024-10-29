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Делегація Південної Кореї відвідає Україну: що відомо

Фото: президент Південної Кореї Юн Сок Йоль (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Делегація Південної Кореї відвідає Україну цього тижня. Представники Сеулу планують поділитися інформацією про відправку військ КНДР до Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yonhap News Agency.

Юн Сок Йоль

Що відомо про візит делегації 

Юн Сок Йоль

Участь військ КНДР у війні в Україні

Нещодавно Президент України Володимир Зеленський заявив, що в Росії вже знаходяться три тисячі військовослужбовців КНДР.

За даними The Wall Street Journal, КНДР надала Росії для війни в Україні не елітні війська. Хоча раніше повідомлялося, що Північна Корея перекинула до Росії свій спецпідрозділ ССО. Він є одним із найтаємніших у світі.

Як писало The New York Times, російські та війська КНДР, ймовірно, готуються до наступу в Курській області. Воно може розпочатися найближчим часом.

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